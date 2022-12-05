В России запатентовали гранату для маскировки

ЦНИИточмаш запатентовал ручную гранату для маскировки в инфракрасном диапазоне

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» «Ростеха») запатентовал ручную гранату РДГ-У, которая обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне. Об этом сообщили в «Ростехе», передает РИА Новости.

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия», — сообщили в госкорпорации.

Граната позволяет маскировать отдельных военнослужащих, небольшие подразделения и технику. Маскировку обеспечивают тепловые зоны с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающие горящие пироэлементы.

РДГ-У содержит два дымообразующих состава для мгновенной постановки завесы и для длительного подпитываемого задымления. Составы разделены на две секции, которые соединяет перфорированная перегородка.

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что граната прошла предварительные испытания и подтвердила заявленные характеристики. Государственные испытания изделия начнутся в ближайшее время. «После этого может быть начата опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат», — приводит его слова пресс-служба.

В августе «Ростех» показал работу аэрозольных боеприпасов, которые предназначены для защиты техники от высокоточного оружия. Снаряды создают завесу из комбинированных помех.