Министр обороны Турции посетит Азербайджан

Министр обороны и начальник Генштаба ВС Турции Акар и Гюлер посетят Азербайджан

Министр обороны Турции и начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Хулуси Акар и Яшар Гюлер посетят Азербайджан в понедельник, 5 декабря. Об этом сообщает местное агентство АПА.

По данным журналистов, речь идет об официальном визите, но предмет переговоров с азербайджанской стороной пока остается загадкой.

«Запланировано проведение ряда встреч», — пишет АПА.

Ранее, 5 декабря, в районе Баку начались широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения, призванные повысить боевую слаженность подразделений двух стран. В маневрах, помимо сухопутных войск, задействованы ВВС, ракетно-артиллерийские части и силы специального назначения.

