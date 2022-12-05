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16:30, 5 декабря 2022Ценности

H&M закрыл все магазины в России

«Известия»: бренд H&M закрыл все 172 магазина в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Шведский ретейлер H&M закрыл все свои магазины в России. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители бренда подтвердили окончательное закрытие всех магазинов. Отмечается, что всего в стране работали 172 торговые точки.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

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Мария Винар
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