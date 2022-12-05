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07:43, 5 декабря 2022Россия

В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах со стороны ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале о трех обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты дважды атаковали населенный пункт Алчевск, выпустив в общей сложности 10 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, а также обстреляли Кременную, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров.

В центре уточнили, что при обстреле Алчевска были повреждены Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института, а также общежитие техникума.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл причины ночного удара в Запорожье, заявив, что целью Киева стали склады боеприпасов, военная техника, огневые позиции военнослужащих ВСУ и инфраструктурные объекты для ведения военных действий.

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Марина Совина
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