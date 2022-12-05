В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о трех обстрелах со стороны ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале о трех обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты дважды атаковали населенный пункт Алчевск, выпустив в общей сложности 10 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, а также обстреляли Кременную, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров.

В центре уточнили, что при обстреле Алчевска были повреждены Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института, а также общежитие техникума.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл причины ночного удара в Запорожье, заявив, что целью Киева стали склады боеприпасов, военная техника, огневые позиции военнослужащих ВСУ и инфраструктурные объекты для ведения военных действий.