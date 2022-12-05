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10:01, 5 декабря 2022Силовые структуры

Избивший пассажира автобуса кейсом с перфоратором россиянин пойдет под суд

В Мурманске под суд пойдет мужчина, избивший незнакомца в автобусе кейсом с перфоратором

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

В Мурманске будут судить 34-летнего местного жителя, который беспричинно напал на одного из пассажиров автобуса и стал его избивать кейсом с перфоратором. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 30 и статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие установило, что вечером 14 июня 2022 года на одной из остановок в автобусе он ударил пассажира по голове, а когда тот попытался убежать, настиг и продолжил избивать — на этот раз кейсом, в котором находился перфоратор весом более 5 килограммов. Потерпевшего доставили в больницу со множественными телесными повреждениями. У напавшего оказалось психическое расстройство. Ранее он привлекался к ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Саратове пассажир с ножом напал на водителя автобуса из-за нежелания изменить маршрут.

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Илона Палей
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