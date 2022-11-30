Пассажир напал с ножом на водителя автобуса на улице российского города

В Саратове пассажир с ножом напал на водителя автобуса из-за нежелания изменить маршрут

В Саратове 20-летнего неоднократно судимого молодого человека задержали за нападение на 48-летнего водителя автобуса № 6. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает ИА «Регион 64».

Вечером 29 ноября подозреваемый и его знакомые напали на водителя на улице Азина Саратова в районе 16-го квартала. Двое его приятелей били кулаками и ногами по лобовому стеклу и передней двери автобуса, в это время фигурант достал нож.

По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание водителя изменить маршрут и везти буйных пассажиров туда, куда им хотелось.

11 ноября сообщалось, что под Хабаровском россиянин напал на водителя такси на кладбище, сжег его тело и забрал машину.