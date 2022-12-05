«Лукойл» раскрыл сроки продажи завода в Италии

«Лукойл» продаст НПЗ на итальянской Сицилии до конца года

Частная нефтяная компания «Лукойл» рассчитывает, что сможет продать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на итальянском острове Сицилия до конца года, раскрыл планы глава предприятия Евгений Маняхин в интервью газете ilsole24ore. Он подчеркнул, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

«Мы думаем, что договор купли-продажи может быть заключен в короткие сроки. Вероятно, до конца этого года», — заявил Маняхин.

При этом, по его словам, НПЗ обеспечен необходимыми запасами нефти на месяцы вперед и практически независим от российских морских поставок, которые более невозможны из-за эмбарго ЕС. Завод полностью готов работать без перебоев в новых условиях, подчеркнул Маняхин.

В то же время глава ISAB выступил против введения внешнего управления на заводе под руководством Eni, назвав его несправедливым и неполезным. По мнению Маняхина, такие меры могут помешать продаже завода новому владельцу. «Поэтому мы надеемся, что итальянское правительство проведет полный анализ, прежде чем принимать такие важные решения», — сказал он.

2 декабря стало известно, что власти Италии согласовали введение внешнего управления на НПЗ «Лукойла» сроком на год в рамках чрезвычайных мер по поддержанию работы предприятия, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.

1 декабря сообщалось, что «Лукойл» хочет продать ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Стоимость НПЗ в рамках сделки оценивалась в 1-1,5 миллиарда евро.

