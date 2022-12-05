«Лукойл» раскрыл сроки продажи завода в Италии
Частная нефтяная компания «Лукойл» рассчитывает, что сможет продать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на итальянском острове Сицилия до конца года, раскрыл планы глава предприятия Евгений Маняхин в интервью газете ilsole24ore. Он подчеркнул, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
«Мы думаем, что договор купли-продажи может быть заключен в короткие сроки. Вероятно, до конца этого года», — заявил Маняхин.
При этом, по его словам, НПЗ обеспечен необходимыми запасами нефти на месяцы вперед и практически независим от российских морских поставок, которые более невозможны из-за эмбарго ЕС. Завод полностью готов работать без перебоев в новых условиях, подчеркнул Маняхин.
В то же время глава ISAB выступил против введения внешнего управления на заводе под руководством Eni, назвав его несправедливым и неполезным. По мнению Маняхина, такие меры могут помешать продаже завода новому владельцу. «Поэтому мы надеемся, что итальянское правительство проведет полный анализ, прежде чем принимать такие важные решения», — сказал он.
2 декабря стало известно, что власти Италии согласовали введение внешнего управления на НПЗ «Лукойла» сроком на год в рамках чрезвычайных мер по поддержанию работы предприятия, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.
1 декабря сообщалось, что «Лукойл» хочет продать ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Стоимость НПЗ в рамках сделки оценивалась в 1-1,5 миллиарда евро.