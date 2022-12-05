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00:31, 5 декабря 2022Наука и техника

Изучен механизм влияния массажа определенных точек на боль

Science Advances: впервые изучен механизм влияния стимуляции точек на теле на боль

Фото: Conscious Design / Unsplash

Ученые из Института исследований мозга Макговерна Массачусетского технологического института изучили механизм массажной стимуляции определенных точек на теле, которые влияют на боль. О выводах работы сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Известно, что нажатие на виски во время головной боли или трение больного участка при ударе локтя немного снимает неприятные ощущения. Считается, что это происходит из-за того, что чувствительные к боли клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорные сигналы. В новом исследовании специалисты смогли впервые проследить, как происходит этот процесс на примере мозга мышей.

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Авторы сосредоточили свое внимание на другой форме прикосновения: небольших вибрациях, создаваемых движением усов подопытных. Этот процесс активизирует сенсорные рецепторы на морде и отправляет информацию в мозг в виде вибротактильных сигналов. В человеческий мозг получает такие же сигналы прикосновения, например, когда человек сжимает руку, отрывая ее от горячей сковороды.

В итоге команда обнаружила, что в соматосенсорной коре головного мозга, где обрабатываются импульсы, вызванные прикосновением и болью, происходят сигнальные изменения, которые, вероятно, и ответственны за этот эффект. Влияние вибраций усов на передачу сигналов боли зависит от специальной схемы обработки прикосновений, которая отправляет тактильную информацию в соматосенсорную кору из таламуса. Когда исследователи заблокировали этот путь, вибрация не влияла на реакцию животных на болезненные стимулы.

Исследователи считают, что их открытие может помочь для изучения таламического болевого синдрома, хронического болевого расстройства, которое развивается после поражения таламуса.

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Елена Апазиди
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