Семьям погибших при взрыве газа в Нижневартовске выплатят по миллиону рублей

В Югре заявили о выплате в миллион рублей семьям погибших при взрыве газа в Нижневартовске

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска выплатят по одному миллиону рублей. Об этом завила глава Югры Наталья Комарова, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

«У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся режим чрезвычайной ситуации, то выплачивается единовременная помощь на семью — в размере 100 тысяч рублей», — сообщила Комарова.

Она уточнила, что пострадавшие получат денежную компенсацию в зависимости от степени тяжести полученных травм — им выплатят по 100, 300 и 500 тысяч рублей. По словам Комаровой, в правительство округа будет внесен проект нормативно-правового акта по компенсациям семьям погибших и пострадавших.

Взрыв газа и частичное обрушение этажей жилого дома в Нижневартовске произошли 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими. Предварительно, источник взрыва находился в квартире на втором этаже. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация газового баллона. Министр назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.