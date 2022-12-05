Джулианна Мур показала лицо без макияжа в честь дня рождения

Актриса Джулианна Мур показала естественную внешность в честь 62-летия

Американская актриса, писательница Джулианна Мур показала естественную внешность в честь дня рождения. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 62-летняя знаменитость позирует перед камерой в свитере и штанах зеленого цвета. При этом на кадре видно, что звезда киноленты «Большой Лебовски» решила отказаться от косметики, а волосы распустила и уложила в небрежные локоны.

Мур не в первый раз демонстрирует свое лицо без макияжа. В октябре актриса поделилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлена в белой футболке с воротником. Тогда, в свою очередь, поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.

Также в ноябре Мур появилась на публике в откровенном наряде и порадовала фанатов. Для выхода на красную дорожку ежегодной премии Gotham Independent Film Awards, которая состоялась 29 ноября в Нью-Йорке, актриса выбрала длинное белое платье с глубоким декольте. На размещенных снимках и роликах видно, что на ней под платьем отсутствует бюстгальтер. При этом ее образ дополнили колье и массивные браслеты.