Джулианна Мур появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Джулианна Мур появилась на премии Gotham Awards в платье с глубоким декольте

Американская актриса, писательница Джулианна Мур появилась на публике в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Для выхода на красную дорожку ежегодной премии Gotham Independent Film Awards, которая состоялась 29 ноября в Нью-Йорке, 61-летняя знаменитость выбрала длинное белое платье с глубоким декольте. На размещенных снимках и роликах видно, что на актрисе под платьем отсутствует бюстгальтер. При этом ее образ дополнили колье и массивные браслеты.

Визажисты сделали звезде киноленты «Большой Лебовски» макияж в коричневых тонах с акцентом на глаза. Стилисты собрали ее волосы и уложили в высокий пучок.

Поклонники восхитились новым образом Мур, о чем принялись писать в комментариях под публикациями. «Джулианна такая элегантная и красивая. Ей, кстати, за 60», «Божественна, как обычно», «Выглядишь потрясающе, Джулианна», «Какая замечательная женщина!», «Ты самая красивая женщина в мире», — высказывались они.

В октябре Джулианна Мур показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлена в белой футболке с воротником. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены и уложены в аккуратные локоны.