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15:03, 5 декабря 2022Силовые структуры

Основателя российской золотодобывающей компании осудили на пять лет за аферу

В Москве суд приговорил к 5,5 года колонии основателя Petropavlovsk Масловского за аферу
Павел Масловский

Павел Масловский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил к 5,5 года лишения свободы основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского за аферу на 95 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в мошенничестве. Он также должен возместить потерпевшей стороне — компании «Покровский рудник» — ущерб на сумму 99 миллионов рублей.

2 декабря сообщалось, что прокурор запросил бизнесмену наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в 2018 году Масловский дал поручение о приобретении подконтрольной ему компанией офисного здания в Благовещенске, принадлежащего его сыну. Сделка была совершена, как считают правоохранители, по невыгодной цене. Ущерб, причиненный компании Petropavlovsk, составил 95 миллионов рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Масловский был задержан в декабре 2020 года, его сын находится в розыске.

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Любовь Ширижик
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