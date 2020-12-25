Российского топ-менеджера арестовали по подозрению в хищении миллионов

Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский задержан по подозрению в хищении 95 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

Топ-менеджера обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» (компания принадлежит предприятию Petropavlovsk) в составе организованной группы для личного обогащения. В офисе компании прошли обыски, также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По ней предусматривается до 10 лет лишения свободы. Масловский арестован до 23 февраля.

Летом 2020 года Petropavlovsk оказался в центре корпоративного конфликта. Поводом стал отказ основных акционеров переизбрать Масловского в состав совета директоров. В результате топ-менеджеру пришлось покинуть организацию. Исполнять его обязанности назначили Максима Мещерякова.

В августе Мещеряков пришел в московский офис «Покровского рудника», но охрана не пустила его. После этого он вместе со спутниками проник в помещение силой. Тогда следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о краже и самоуправстве.