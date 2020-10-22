Российского топ-менеджера захотели засудить за приход в офис

Топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk (входит в тройку крупнейших в России) Максима Мещерякова захотели засудить за насильственное проникновение в офис дочерней компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление представителя главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о краже и самоуправстве по отношению к АО «Покровский рудник» (входит в Petropavlovsk). Мещеряков и группа неназванных лиц подозревается в причинении компании ущерба на 450 тысяч рублей.

Расследование касается инцидента, который произошел 26-27 августа 2020 года. Тогда Мещеряков пришел в московский офис «Покровского рудника», но охрана не впустила топ-менеджера. После этого он вместе со спутниками проник в помещение силой. Как писал журнал Forbes, сопровождавшие Мещерякова люди спортивного телосложения вели «себя грубо и по-хамски по отношению к сотрудникам: стучали по дверям кабинетов, кричали, применяли физическую силу и оскорбляли людей». Источник издания, близкий к акционерам компании, заявил, что Мещерякова чуть не избили на входе, хотя он пришел в офис, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей.

На новостях об уголовном деле акции Petropavlovsk начали дешеветь в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже. Но момент написания материала бумаги потеряли почти 4 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.

Летом 2020 года Petropavlovsk оказался в центре корпоративного конфликта. Поводом стал отказ основных акционеров переизбрать основателя компании и на тот момент ее гендиректора Павла Масловского в состав совета директоров. В результате топ-менеджеру пришлось покинуть организацию. Исполнять его обязанности назначили Мещерякова.