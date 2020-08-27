Произошла попытка захвата московского офиса «Покровского рудника»

В московское представительство АО «Покровский рудник» 26 августа ворвались около 15 граждан спортивного вида во главе с человеком, представившимся Максимом Мещеряковым. Об этом сообщает компания.

На требования охраны здания предъявить документы, пришедшие ответили, что являются собственниками помещения. Документы, подтверждающие их права, передать охране или юристам «Покровского рудника», они отказались. Перепрыгнув через турникет, спутники Мещерякова проникли в здание и выхватили у охранников пропускные карточки, дающие доступ в остальные помещения.

В компании отметили, что пришедшие вели себя неподобающим образом по отношению к сотрудникам: стучали по дверям кабинетов, кричали, применяли физическую силу и оскорбляли людей, не пускали сотрудников в офис.

Прибывший на место наряд Росгвардии принял заявления сторон в отношении случившегося и уехал. Неизвестные лица во главе с Максимом Мещеряковым остались в офисе и заблокировали выезд из гаража.

В офисном здании, принадлежащем «Покровскому руднику», работают около 80 сотрудников этой компании. В момент произошедшего в офисе находились около 20 сотрудников.

Помещение в здании на Рубцовом переулке арендует Азиатско-Тихоокеанский банк. Сотрудников банка из помещения выгнали. Имущество, касса и оргтехника, принадлежащие банку, остались в помещении без охраны.

В отношении произошедшего юридическая служба «Покровского рудника» заявила, что здание, расположенное в Москве в Рубцовом переулке, принадлежит АО «Покровский рудник» на праве собственности. «Согласно выпискам из ЕГРЮЛ Максим Геогриевич Мещеряков не является директором компании. Законно назначенный совет директоров «Покровского рудника» не назначал М.Г.Мещерякова в качестве единоличного исполнительного органа. Сменить директоров АО «Покровский рудник» законным путем было невозможно, так как для смены директоров требовались оригиналы учредительных документов, которые находятся в распоряжении общества и третьим лицам не передавались. Никакие доверенности на имя М.Г.Мещерякова не выдавались. Таким образом, у него нет прав распоряжаться имуществом организации и давать распоряжения ее сотрудникам», — говорится в заявлении.

Ранее, 24 августа 2020 года озабоченность в связи с назначением М.Г.Мещерякова и.о.генерального директора Petropavlovsk plc выразил независимый профсоюз работников «Покровского рудника», заявив в открытом письме о сомнениях в достаточной квалификации Максима Мещерякова и потребовав диалога новых руководителей с трудовым коллективом.

«Покровский рудник» — золотодобывающее предприятие, работающее в Амурской области с 1994 года. В число производственных объектов компании входят: комбинат Пионер и Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, крупнейшее в России предприятие, позволяющее перерабатывать упорное золотосодержащее сырье. В компании «Покровский рудник» работают более 2900 сотрудников.