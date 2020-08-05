Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который находится в Крапивенском переулке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По его словам, в офисе для хранения обращений в адрес организации находятся неизвестные лица. Он отмечает, что здание по адресу Крапивенский переулок дом 3, строение 1 захвачено и туда не пускают представителей комиссии. На данный момент сотрудники организации ожидают у ворот.

Ранее мужчина в форме доставщика еды захватил заложников в отделении Альфа-банка в Москве. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.