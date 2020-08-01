Ликвидация полтавского террориста и его подрыв на гранате попали на видео

Полтавский террорист Роман Скрипник был убит сотрудниками правоохранительных органов Украины, после чего подорвался на своей гранате. Видео ликвидации преступника опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

При очередной попытке задержания Скрипник вновь сумел захватить сотрудника полиции и угрожал ему гранатой, утверждает канал. На кадрах, снятых в ночное время, видно, как мужчина удерживает человека в черной футболке, после чего падает после выстрела снайпера. Заложник убегает от тела террориста, и через несколько секунд происходит взрыв. Затем к Скринику приближаются силовики со щитами.

О ликвидации Скрипника стало известно утром 1 августа. Замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко заявил, что «полтавский террорист» мог сдаться и провести за решеткой много лет, но «выбрал свой путь».

23 июля полиция пыталась задержать Скрипника за угон автомобиля. Угрожая гранатой, преступник взял в заложники оперативника. В ходе переговоров ему предоставили автомобиль. Начальник местного департамента уголовного розыска обменял себя на захваченного рядового сотрудника. Затем Скрипник вместе с заложником поехал в сторону Киева, но по пути бросил машину и убежал в лес. Заложник не пострадал.