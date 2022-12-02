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18:04, 2 декабря 2022Силовые структуры

Основателю золотодобывающей компании России запросили семь лет колонии

Прокурор запросил 7,5 года колонии основателю Petropavlovsk Масловскому за мошенничество

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Басманном суде Москвы состоялись прения сторон, в ходе которых прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил основателю и бывшему гендиректору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, наказание в виде семи с половиной лет колонии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Также подсудимый должен выплатить штраф в один миллион рублей. Его адвокаты просили об оправдательном приговоре. Масловский не признает себя виновным.

Суд огласит приговор по делу 5 декабря.

По версии следствия, в 2018 году Масловский дал поручение о приобретении подконтрольной ему компанией офисного здания в Благовещенске, принадлежащего его сыну. Сделка была совершена, как считают правоохранители, по невыгодной цене. Ущерб, причиненный компании Petropavlovsk, составил 95 миллионов рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Масловский был задержан в декабре 2020 года, его сын находится в розыске.

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Любовь Ширижик
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