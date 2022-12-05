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11:25, 5 декабря 2022Россия

В Госдуме допустили введение ограничений для уехавших из страны россиян

Депутат Госдумы Исаев допустил введение ограничений для части уехавших из страны россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия») допустил введение ограничений для части уехавших из страны россиян. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, ограничения можно обсудить для тех, кто удаленно работает в сферах, где затрагивается тема безопасности. Речь может идти о сотрудниках оборонных предприятий, транспортных компаний и организаций, связанных с обеспечением общественной безопасности.

«Там, где удаленные работники имеют доступ к корпоративной почте, информационным базам — если они выехали за границу, то это представляет серьезную угрозу. Поэтому там, с моей точки зрения, можно обсудить ограничения возможности работать удаленно для лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации», — считает Исаев.

Ранее о возможных ограничениях для россиян, покинувших страну на фоне частичной мобилизации, высказался сенатор Андрей Клишас. Он не исключил, что власти примут меры, которые сделают менее комфортным нахождение за границей россиян, продолжающих дистанционно работать в отечественных компаниях. При этом пока что законопроектов о таких ограничениях в парламенте нет.

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Полина Матюхина
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