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10:45, 5 декабря 2022Россия

В Совфеде уточнили информацию об ограничениях для уехавших из страны россиян

Клишас: проектов об ограничении удаленной работы для уехавших от мобилизации из РФ нет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из России с начала мобилизации граждан, но продолжающих работать удаленно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет. Соответствующую информацию уточнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

Ранее Клишас рассказал о возможных ограничениях для уехавших во время мобилизации россиян. Власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным», допустил он.

Однако препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это противоречит Конституции, уточнил парламентарий.

О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Уточнялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности.

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Сергей Истомин
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