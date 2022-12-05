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13:55, 5 декабря 2022Наука и техника

Обнаружено влияние игры на пианино на когнитивные способности

Scientific Reports: игра на пианино улучшила мультисенсорную обработку информации

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Ученые из университета Бата обнаружили влияние игры на пианино на когнитивные способности. Оказалось, что занятия на этом музыкальном инструменте способствуют улучшению обработки информации мозгом и поднимают настроение. О выводах работы сообщается в журнале Scientific Reports.

В процессе работы авторы наблюдали за 31 взрослым участником в течение 11 недель, которых разделили на две группы: первая занималась музыкой, а вторая лишь ее прослушивала. Испытуемых из первой группы обучали игре на фортепиано всего один час в неделю, а ранее они не имели никакого музыкального опыта. Добровольцы из второй группы в это время прослушивали музыку или использовали ее для выполнения домашних заданий.

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Авторы заметили, что через несколько недель после начала эксперимента способность людей обрабатывать мультисенсорную информацию (визуальную и звуковую) значительно улучшилась. На практике это полезно практически для любого вида деятельности: от вождения автомобиля до поиска кого-то в толпе или просмотра телевизора.

Благодаря музыкальному образованию аудиовизуальная обработка информации стала более точной при выполнении других задач. Те, кто получал уроки игры на фортепиано, показали лучшие результаты в соответствующих испытаниях, в которых их просили определить, происходили ли звуковые и визуальные «события» одновременно. Кроме того, у этих участников снизились проявления депрессии, тревоги и стресса.

Специалисты считают, что занятия музыкой могут быть полезным для людей с психическими расстройствами, поэтому в будущем они планируют провести дополнительные исследования по этой теме.

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Елена Апазиди
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