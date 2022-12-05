Обнаружено влияние игры на пианино на когнитивные способности

Scientific Reports: игра на пианино улучшила мультисенсорную обработку информации

Ученые из университета Бата обнаружили влияние игры на пианино на когнитивные способности. Оказалось, что занятия на этом музыкальном инструменте способствуют улучшению обработки информации мозгом и поднимают настроение. О выводах работы сообщается в журнале Scientific Reports.

В процессе работы авторы наблюдали за 31 взрослым участником в течение 11 недель, которых разделили на две группы: первая занималась музыкой, а вторая лишь ее прослушивала. Испытуемых из первой группы обучали игре на фортепиано всего один час в неделю, а ранее они не имели никакого музыкального опыта. Добровольцы из второй группы в это время прослушивали музыку или использовали ее для выполнения домашних заданий.

Авторы заметили, что через несколько недель после начала эксперимента способность людей обрабатывать мультисенсорную информацию (визуальную и звуковую) значительно улучшилась. На практике это полезно практически для любого вида деятельности: от вождения автомобиля до поиска кого-то в толпе или просмотра телевизора.

Благодаря музыкальному образованию аудиовизуальная обработка информации стала более точной при выполнении других задач. Те, кто получал уроки игры на фортепиано, показали лучшие результаты в соответствующих испытаниях, в которых их просили определить, происходили ли звуковые и визуальные «события» одновременно. Кроме того, у этих участников снизились проявления депрессии, тревоги и стресса.

Специалисты считают, что занятия музыкой могут быть полезным для людей с психическими расстройствами, поэтому в будущем они планируют провести дополнительные исследования по этой теме.