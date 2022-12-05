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17:00, 5 декабря 2022Россия

Путин подписал закон о запрете митингов возле зданий госорганов и церквей

Путин подписал закон о запрете митингов возле зданий госорганов, церквей и вокзалов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, а также в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где находятся церкви. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, запрет также распространится на территории, прилегающие к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающие функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. В настоящее время запрещено проводить митинги только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

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Кроме того, закон предусматривает, что каждый субъект может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если подобная мера обусловлена историческими, культурными или другими объективными особенностями региона.

Закон был одобрен Советом Федерации 30 ноября.

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Сергей Истомин
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