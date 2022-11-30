Совфед одобрил закон о запрете митингов возле зданий госорганов и церквей

Совфед одобрил закон о запрете митингов возле зданий госорганов, церквей и вокзалов

Совет Федерации России одобрил закон, расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, нельзя проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где находятся церкви и другие сооружения, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, а также в зданиях и на территории вузов, школ и больниц.

Кроме того, запрет распространяется на территории, прилегающие к объектам жизнеобеспечения и обеспечивающие функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Ранее сообщалось, что закон о запрете митингов у зданий государственных органов ушел на доработку. По словам депутата Госдумы Андрея Лугового, в России есть свобода слова и митингов, поэтому акции никто полностью не запретит.