Закон о запрете россиянам митинговать возле зданий госорганов ушел на доработку

Депутат Луговой заявил о доработке закона о запрете митинговать возле зданий госорганов

Закон о запрете митингов у зданий государственных органов ушел на доработку. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, в России есть свобода слова и митингов, поэтому акции никто полностью не запретит. Во многих странах мира есть специально отведенные места для такого рода мероприятий, где граждане могут прийти и высказать свою точку зрения так, как они считают нужным при получении соответствующих разрешений. Подобные решения должны принимать субъекты федерации, столицы субъектов, а также муниципальные образования, добавил Луговой.

Право на демонстрации у людей никто не отнимает, уточнил депутат.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому запрещается проводить митинги у зданий госорганов, на территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских и спортивных площадок и религиозных помещений.