Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:18, 5 декабря 2022Россия

Власти высказались о расселении пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске

Решение о расселении пострадавших при взрыве в Нижневартовске примут в течение двух дней

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) примут решение о расселении пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в течение двух дней, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске. «В том числе который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших», — высказались власти.

В воскресенье, 4 декабря, в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок газа, из-за чего были частично разрушены этажи дома. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими.

В экстренных службах рассказали, что эпицентр взрыва в пятиэтажке находился на втором этаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти
Совфед анонсировал ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации россиян
Российские банки обяжут внедрить аналог Apple и Google Pay
Перечислены опасные последствия недостатка серотонина
Власти высказались о расселении пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске
Россиянам назвали способы распорядиться накопленными долларами
Стало известно о взрывах в Запорожье
Женатый учитель попросил у бывшей ученицы наркотики и занялся с ней сексом
Число бедных на Украине к концу года составит восемь миллионов человек
В России подняли пенсии до уровня 2024 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.