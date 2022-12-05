Власти высказались о расселении пострадавших при обрушении дома в Нижневартовске

Решение о расселении пострадавших при взрыве в Нижневартовске примут в течение двух дней

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) примут решение о расселении пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в течение двух дней, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске. «В том числе который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших», — высказались власти.

В воскресенье, 4 декабря, в одной из квартир дома по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок газа, из-за чего были частично разрушены этажи дома. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими.

В экстренных службах рассказали, что эпицентр взрыва в пятиэтажке находился на втором этаже.