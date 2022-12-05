Полсотни российских туристов отказались сажать на самолет в Турцию

TourDom: свыше 50 россиян не попали на рейс в Анталью из-за поломки самолета

Полсотни российских туристов не смогли попасть на рейс авиакомпании Southwind из Калининграда в турецкую Анталью из-за поломки самолета. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что 200 пассажиров направлялись в популярный курортный город Турции 5 декабря. Оттуда они должны были вылететь в египетский Шарм-эш-Шейх. По данным издания, сначала отправление воздушного судна задержали на 2,5 часа, затем еще немного отложили. В итоге путешественники покинули аэропорт Храброво только спустя четыре часа.

Однако попасть на борт удалось не всем россиянам. Свыше 50 человек отказались сажать на рейс из-за поломки одного из аварийных трапов, которую обнаружили на предполетном досмотре.

Ранее в октябре пограничники в столичном аэропорту Внуково запретили россиянину лететь в Турцию без справки из военкомата. При этом в военном комиссариате мужчине не выдали документ, сославшись на завершение частичной мобилизации в Москве.