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12:16, 5 декабря 2022Путешествия

Полсотни российских туристов отказались сажать на самолет в Турцию

TourDom: свыше 50 россиян не попали на рейс в Анталью из-за поломки самолета

Фото: Shutterstock

Полсотни российских туристов не смогли попасть на рейс авиакомпании Southwind из Калининграда в турецкую Анталью из-за поломки самолета. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что 200 пассажиров направлялись в популярный курортный город Турции 5 декабря. Оттуда они должны были вылететь в египетский Шарм-эш-Шейх. По данным издания, сначала отправление воздушного судна задержали на 2,5 часа, затем еще немного отложили. В итоге путешественники покинули аэропорт Храброво только спустя четыре часа.

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Однако попасть на борт удалось не всем россиянам. Свыше 50 человек отказались сажать на рейс из-за поломки одного из аварийных трапов, которую обнаружили на предполетном досмотре.

Ранее в октябре пограничники в столичном аэропорту Внуково запретили россиянину лететь в Турцию без справки из военкомата. При этом в военном комиссариате мужчине не выдали документ, сославшись на завершение частичной мобилизации в Москве.

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Фариза Бацазова
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