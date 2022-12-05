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19:18, 5 декабря 2022Россия

Власти оценили шансы найти выживших при взрыве газа в Нижневартовске

Вице-губернатор ХМАО Тиртока заявил, что шансы найти выживших при взрыве газа минимальны

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа оценили как минимальные шансы найти выживших под завалами дома в Нижневартовске, где произошел мощный взрыв газа. Об этом порталу Ura.ru сообщил вице-губернатор региона Александр Тиртока.

Чиновник отметил, что шанс на обнаружение выживших был крайне мал уже утром 5 декабря — на это влияет и низкая температура воздуха.

«Утром уже надежды на то, что кто-то остался и подаст голос, было мало. Температура воздуха под утро была минус 27-28. В целом сейчас идет медленный разбор завалов», — заявил он.

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При этом Тиртока отметил, что надежду на чудо никто не отменял.

Газ взорвался в жилом доме Нижневартовска в воскресенье, 4 декабря. Погибли шесть человек, пострадали пятеро. В результате взрыва газа часть дома обрушилась, под завалами могут оставаться люди. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

Двое пострадавших — россияне 62 и 67 лет — после взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре Сургута. Еще одна пациентка 45 лет находится в реанимации в Нижневартовской окружной больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Марк Леонов
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