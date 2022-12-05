Задержан бывший глава правительства Кузбасса Телегин

Задержан экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, причина не называется

Правоохранительные органы задержали бывшего главу правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в Центральном районном суде. Причина задержания неизвестна.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

3 декабря Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшую вице-мэра города Наталью Соколову, проходящую по уголовному делу о превышении полномочий. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян помещен под домашний арест. Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года соучастники продали участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей. Второй аналогичный эпизод был совершен в период с октября 2015-го по январь 2022 года.