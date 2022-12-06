Кремль отказался комментировать сообщения о закупке дорогих машин для чиновников

Песков отказался комментировать информацию о закупке дорогих автомобилей для чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить закупку машин премиум-класса для чиновников одного из муниципальных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, он не обладает информацией о всех обстоятельствах произошедшего. «Кто это [автомобили] заказал, что, как это было сформулировано. И, знаете, не зная деталей, неправильно было бы что-либо говорить», — подчеркнул Песков.

Ранее УФАС Перми отменило закупку дорогого автомобиля для местных чиновников. Как сообщает ведомство на своем сайте, городское Управление по эксплуатации административных зданий при проведении аукциона на оказание услуг по аренде легковой машины указало среди подходящих моделей Jaguar XF, Audi A6 45 TFSI, BMW 530i Xdrive и другие авто представительского и бизнес-класса. Ведомство также собирается обратиться в департамент финансов Перми, чтобы проверить, соответствует ли установленный бюджет на аренду авто фактическим затратам.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сочла резкий переход чиновников на отечественные автомобили неэффективным с точки зрения расходов государственных средств. Кроме того, по ее словам, возникнет вопрос с дальнейшей судьбой уже имеющихся машин.