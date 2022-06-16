В Госдуме назвали минусы перехода чиновников на отечественные автомобили

Депутат Бессараб сочла неэффективным резкий переход чиновников на отечественные автомобили

Переход российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили не должен быть одномоментным, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она назвала минусы, с которыми может столкнуться российский бюджет в результате такого решения.

Возможна ли быстрая замена?

Депутат считает, что, если переход на новые отечественные автомобили будет резким, это будет неэффективно с точки зрения расходов государственных средств.

«Я особенно не замечаю, на чем я еду. Когда ты передвигаешься по городу, то, как правило, занимаешься какой-то дополнительной работой. Если это будет работать — замечательно. Вопрос в том, что такие предложения не впервые звучат. Такие предложения звучали в конце 1990-х — начале 2000-х, нам тоже предлагали перейти на Lada. Но мы же должны понимать, что, если сделать это одномоментно, потребуются колоссальные расходы из бюджета», — сказала парламентарий.

Если сейчас все заменим, то, во-первых, Lada в таком огромном количестве не производится, во-вторых, вместо того чтобы делать импортозамещение и налаживать логистические цепочки, мы будем сейчас обеспечивать чиновников автомобилями Светлана Бессараб депутат Госдумы

Кроме того, возникнет вопрос с дальнейшей судьбой уже имеющихся автомобилей, продолжила депутат.

«Сейчас нужно куда-то деть работоспособные автомобили, которые уже закуплены и работают, их физический износ еще не наступил. Их нужно куда-то реализовать по сниженным ценам, потому что автомобиль уже подержан. Затем чиновникам нужно закупить [новые автомобили], на госзакупках такого большого количества тоже будет какой-то коррупционный процент. За этим нужно четко следить, чтобы этого не допустить. На мой взгляд, сейчас предложение должно звучать более мягко, что со временем перейдем. При необходимости замены будем эту замену делать уже с учетом развития нашего отечественного автопрома — так это звучать может», — объяснила Бессараб.

Прошлый опыт

В 1997 году президент России Борис Ельцин подписал указ о запрете закупок иномарок для государственных служащих в целях экономии бюджета. Идею предложил занимавший в тот момент пост вице-премьера Борис Немцов. Некоторые чиновники пытались перейти на «Волги», но постоянно жаловались на поломки и вернулись к иномаркам. Через два года от инициативы отказались.

Зачем понадобилось менять автомобили чиновников?

Министр финансов Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили Lada.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Силуанов может поднять этот вопрос на совещании у Владимира Путина.