Российский боец UFC поднялся на третье место в рейтинге лучших тяжеловесов

Российский боец UFC Сергей Павлович поднялся на третье место в рейтинге лучших тяжеловесов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович поднялся на третье место в списке лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга россиянин находился на пятой строчке. На первом месте француз Сирил Ган, вторую позицию занимает американец Стипе Миочич. Действующим чемпионом организации в тяжелом весе является франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну.

4 декабря Павлович одержал победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC on ESPN 42. Поединок прошел в американском Орландо. Российский спортсмен за 54 секунды нокаутировал соперника.

На счету Павловича 17 побед в карьере при одном поражении. Спортсмен выступает в UFC с 2018 года. Победа над Туивасой стала пятой подряд для российского тяжеловеса в рамках промоушена.