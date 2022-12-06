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15:04, 6 декабря 2022Бывший СССР

Посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки»

Reuters: посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки»
Посольство Украины в Румынии

Посольство Украины в Румынии. Фото: Neoclassicism Enthusiast / Wikimedia

Посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки» от неизвестного отправителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Что именно было в посылках не уточняется. При этом ранее Румынская служба информации (РСИ) сообщила, что подозрительные конверты, которые получило посольство в Бухаресте, проверяли саперы.

5 декабря стало известно, что в посольство и консульства Украины в Испании прислали три конверта с глазами животных. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, это уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

Кроме того, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — бомба была спрятана в почтовом отправлении.

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Алевтина Запольская
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