Reuters: посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки»

Посольства Украины в Румынии и Дании получили «кровавые посылки» от неизвестного отправителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Что именно было в посылках не уточняется. При этом ранее Румынская служба информации (РСИ) сообщила, что подозрительные конверты, которые получило посольство в Бухаресте, проверяли саперы.

5 декабря стало известно, что в посольство и консульства Украины в Испании прислали три конверта с глазами животных. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, это уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

Кроме того, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — бомба была спрятана в почтовом отправлении.