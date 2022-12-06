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04:21, 6 декабря 2022Мир

Бывший советник Трампа заявил о готовности участвовать в президентских выборах

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что готов участвовать в президентских выборах 2024 года
Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон. Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о готовности участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если нынешние кандидаты в президенты от Республиканской партии не отвергнут Трампа, я готов принять участие в гонке», — заявил Болтон. По его мнению, «бросать вызов самой конституции» — это «не по-американски».

Слова Болтона стали реакцией на призыв Трампа прекратить действие конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства.

Как объяснил позицию экс-президента политолог-американист Малек Дудаков, Трамп считает результаты выборов 2020 года несправедливыми. Политик обеспокоен тем, что в Америке нет никакого конституционного механизма, который позволил бы пересмотреть итоги голосования.

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Марина Совина
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