Трамп призвал прекратить действие Конституции и восстановить его в должности президента

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social призвал прекратить действие Конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства, сообщает телеканал CNN.

«Отменяете ли вы итоги президентских выборов 2020 года и объявляете имя настоящего победителя или у вас новые выборы? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже содержащиеся в Конституции», — заявил он.

По его мнению, в том, что произошло, виноваты «большие технологические компании», с которыми тесно сотрудничают демократы.

Ранее его сын Дональд Трамп-младший рассказал, что США «следует» отправить Киеву еще большую сумму после нападок Украины на религию, так как президент Украины Владимир Зеленский является приверженцем свобод. По его словам, Зеленский совершает нападки на православие на Украине и «запрещает» его. Он добавил, что президент Украины санкционирует обыски в церковных зданиях.