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11:36, 3 декабря 2022Мир

Сын Трампа упрекнул США за поддержку Киева после нападок Украины на православие

Дональд Трамп-младший упрекнул США за поддержку Киева на фоне нападок Украины на церковь
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Marco Bello / Reuters

США «следует» отправить Киеву еще большую сумму после нападок Украины на религию, так как президент Украины Владимир Зеленский является приверженцем свобод. С таким ироничным упреком выступил в Twitter сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший.

По словам младшего Трампа, Зеленский совершает нападки на православие на Украине и «запрещает» его. Он добавил, что президент Украины санкционирует обыски в церковных зданиях.

«Зеленский собирается запретить деятельность УПЦ. Его правительство также проводит рейды в церквях УПЦ и задерживает священников. Может, поэтому у демократов он стал суперзвездой? Он говорит о свободе, народ. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов без какой-либо отчетности», — написал сын политика.

В конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы изменили географию своих действий, устроив обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

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Марк Леонов
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