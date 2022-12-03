Сын Трампа упрекнул США за поддержку Киева после нападок Украины на православие

Дональд Трамп-младший упрекнул США за поддержку Киева на фоне нападок Украины на церковь

США «следует» отправить Киеву еще большую сумму после нападок Украины на религию, так как президент Украины Владимир Зеленский является приверженцем свобод. С таким ироничным упреком выступил в Twitter сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший.

По словам младшего Трампа, Зеленский совершает нападки на православие на Украине и «запрещает» его. Он добавил, что президент Украины санкционирует обыски в церковных зданиях.

«Зеленский собирается запретить деятельность УПЦ. Его правительство также проводит рейды в церквях УПЦ и задерживает священников. Может, поэтому у демократов он стал суперзвездой? Он говорит о свободе, народ. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов без какой-либо отчетности», — написал сын политика.

В конце ноября Служба безопасности Украины провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы изменили географию своих действий, устроив обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

