Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили

Политолог Дудаков назвал главной темой кампании Трампа несправедливость выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп считает результаты выборов 2020 года несправедливыми и обеспокоен тем, что в Америке нет никакого конституционного механизма, который позволил бы пересмотреть итоги голосования. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил позицию экс-президента политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Трамп призвал прекратить действие конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства.

«Безусловно, никто никогда этого не допустит. Понятно, что это просто заявление, скандальное заявление — Трампа уже обвинили в диктаторских замашках, но очевидно, что это станет главным лейтмотивом его нынешней предвыборной кампании: "Несправедливо, что у меня украли победу, я должен был переизбраться, и поэтому для восстановления справедливости я иду снова в президенты"», — высказался политолог.

Трамп заявил о том, что восстановление справедливости важнее, чем сохранение конституции, отреагировав на недавнее разоблачение цензуры в Twitter со стороны нового владельца соцсети Илона Маска, отметил Дудаков. «Он опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Twitter, координируя свои действия с демократами в 2020 году, пыталась помешать обсуждению скандала вокруг коррупции [сына американского президента] Хантера Байдена», — напомнил американист.

Трамп, как и многие другие республиканцы, считает это прямым вмешательством в американские выборы, полагает он. А также экс-президент и его соратники убеждены, что Трамп мог бы победить на выборах, если бы этого вмешательства не было.

«Это, в принципе, рациональная точка зрения, которая имеет право на жизнь. Возможно, действительно это так серьезно повлияло на выборы, что могло дать возможность победить [президенту США Джо] Байдену. Во всяком случае, по опросам, которые мы видели уже после выборов, 10-15 процентов избирателей Байдена могли бы изменить свой голос, если бы знали, что скандалы являются правдой, и если бы их не пытались замалчивать. Это большой процент», — поделился Дудаков.

Ранее новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена. После этого бывший министр юстиции, генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны беспристрастно рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена.