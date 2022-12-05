В США призвали рассматривать дело сына Байдена беспристрастно

Экс-министр юстиции США Холдер: дело Хантера Байдена нужно рассматривать беспристрастно

Бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена беспристрастно, сообщает телеканал CBS.

«С ним должны обращаться так же, как с бывшим президентом Трампом, как с любым гражданином США. Если этот человек виновен, то должен быть привлечен к ответственности за то, что совершил. А если нет оснований для возбуждения дела, его не следует возбуждать», — заявил он, отметив, что не стоит относиться к нему лучше или хуже из-за того, что он является сыном действующего американского лидера Джо Байдена.

По словам экс-министра, окончательное решение по данному вопросу должен озвучить нынешний глава ведомства Меррик Гарленд.

Ранее новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена. Он отметил, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы скрыть историю о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma и смягчить последствия утечки чувствительных материалов с личного ноутбука сына президента.