Блогерша решила самостоятельно сделать укладку и лишилась части волос

Блогерша заснула с закрученными в жгуты прядями и наутро лишилась части волос

Блогерша Элли Мэй Грейди самостоятельно сделала укладку и лишилась части волос. Соответствующим роликом она поделилась на личной странице в TikTok, насчитывающей 1,1 миллиона подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах героиня материала с никнеймом elliemaegrady продемонстрировала запутанные влажные пряди. По словам Грейди, она хотела завить локоны без помощи стайлинговых средств и решила сделать кудри, скрутив волосы в тугие жгуты перед сном.

Затем наутро юзерша попыталась расчесать волосы, после чего в ее руке осталась часть выпавших прядей. Как утверждает инфлюэнсерша, ранее она заплатила 400 фунтов стерлингов (30,7 тысячи рублей) за свои наращенные локоны. «В общем, я поняла, что мне придется отрезать часть волос», — заявила она в ролике, держа ножницы в руках.

Подписчики пожалели девушку и порекомендовали попробовать другие методы, чтобы сохранить волосы, в комментариях под постом. «Используйте масла — аргановое, кокосовое, любое, только не стригитесь сами», «Пожалуйста, идите к парикмахеру… мой желудок сжимается, когда я смотрю, как ножницы режут и режут», «Оставьте кондиционер на волосах на весь день!» — посоветовали они.

Ранее в декабре блогерша Кэт сделала окрашивание в салоне красоты и лишилась части волос. После процедуры она вернулась домой и обнаружила, что наполовину облысела. По ее мнению, парикмахер не проверила краситель на аллергическую реакцию.

