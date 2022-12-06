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09:10, 6 декабря 2022Ценности

Девушка захотела покрасить корни волос в салоне красоты и облысела

Блогерша Кэт захотела обесцветить корни волос в салоне красоты и облысела

Фото: @kat_da_rat

Блогерша Кэт сделала окрашивание в салоне красоты и лишилась части волос. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом kat_da_rat, чей блог насчитывает более 14,8 тысячи подписчиков, рассказала, что в домашних условиях покрасила свои волосы в розовый цвет. После этого она захотела осветлить корни в салоне красоты, поскольку ее не устраивала разница оттенков. При этом она предупредила парикмахера о том, что недавно она обесцветила волосы пять-шесть раз, чтобы покраситься в розовый. Во время процедуры стилист заявила, что не сможет осветлить корни, потому что ее пряди сильно испорчены. Вместо этого специалист предложила девушке покрасить волосы в коричневый цвет, чтобы они были в единой гамме с корнями. Кэт, в свою очередь, согласилась.

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После процедуры она вернулась домой и обнаружила, что наполовину облысела. По ее мнению, парикмахер не проверила краситель на аллергическую реакцию. «Прошло несколько месяцев, и у меня отросло много волос. Но выглядит это ужасно, потому что корни на затылке сильно завиваются и это не исправить», — отметила она, добавив, что последние три месяца носила низкий пучок, конский хвост и косы.

Зрители поспешили утешить юзершу, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «О нет… Я бы закатил истерику…», «Я не ожидал такого ужаса», — возмущались они.

Ранее блогерша Мануэле с никнеймом @igbobarbie_ решила покрасить волосы в салоне красоты и осталась с внешностью гепарда.

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Мария Винар
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