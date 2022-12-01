Блогерша покрасила волосы в салоне и осталась с внешностью гепарда

TikTok-блогерша Мануэле покрасила волосы в салоне и осталась с пятнистыми прядями

Блогерша Мануэле (фамилия неизвестна) с никнеймом @igbobarbie_ решила покрасить волосы в салоне красоты и осталась с внешностью гепарда. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что во время бьюти-процедуры в парикмахерской не хватило средства для окрашивания. По этой причине мастер попросила клиентку купить дополнительную упаковку, после чего продолжила работу. «Мне пришлось пойти на рынок и повязать голову шарфом из-за внешнего вида прядей», — объяснила юзерша.

При этом, по словам инфлюэнсерши, только по возвращении домой она заметила в зеркале сожженное краской ухо и необычный цвет волос. На кадрах видно, что локоны блогерши приобрели желто-коричневый оттенок и покрылись пятнами. «Мне пришлось носить парики из-за этой ведьмы [парикмахера]», — призналась она.

Видео стало вирусным, набрав более двух миллионов просмотров. Подписчики оценили трансформацию блогерши в комментариях. «Теперь ты девушка-гепард», «В тот момент, когда мастер попросила тебя купить краску, уже стоило насторожиться», «Зачем идти к профессионалу, который заставляет тебя покупать краску?» — возмутились зрители.

В ноябре блогерша Линн Далила из Берлина, Германия, оценила модную прическу после салона словами «волосы словно грызли крысы». На размещенных кадрах немка показала, как ее укладка выглядит сзади, продемонстрировав на камеру рваные неровные пряди.