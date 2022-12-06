В Кремле сообщили о частых поездках Путина за рулем

Пресс-секретарь Песков сообщил, что президент России Путин часто сам ездит за рулем

Президент Российской Федерации Владимир Путин, когда выдается возможность, сам садится за руль. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине. Путин даже умеет управлять электромобилем, сообщил пресс-секретарь президента.

«Он или в Огарево, или в Сочи, он там сам ездит за рулем такого электромобиля, небольшого, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину», — сказал Песков.

5 декабря президент России проехал на автомобиле по Крымскому мосту и оценил ремонтные работы после теракта в октябре.

В ходе осмотра глава государства похвалил Крымский мост и назвал его произведением искусства.