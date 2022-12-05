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18:25, 5 декабря 2022Россия

Путин похвалил Крымский мост и назвал его произведением искусства

Президент Путин заявил, что Крымский мост является произведением искусства
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста назвал его настоящим произведением искусства. Слова главы государства приводят журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале.

«Очень красивый (...) Произведение искусства», — похвалил мост Путин.

Его поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, заявив, что Крымский мост — это шедевр мирового уровня.

Российский лидер прибыл на Крымский мост ранее 5 декабря. Он осмотрел место, где осенью был совершен теракт, и выслушал доклад Хуснуллина. Кроме того, Путин говорил со строителями, которые занимались ремонтом Крымского моста.

Также 5 декабря стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста восстановлено.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта.

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Алина Гончарова
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