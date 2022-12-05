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17:13, 5 декабря 2022Россия

Путин посетил Крымский мост

Президент России Путин посетил отремонтированный Крымский мост и проехал по нему на машине

Фото: телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Президент России Владимир Путин посетил и осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава российского государства прибыл на место и за рулем автомобиля проехал по мосту. Кроме того, президент выслушал доклад вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

Ранее стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, восстановлено. Перезапуск транспорта после проведения дорожных работ на указанном участке провели в понедельник, 5 декабря, в 10:50.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта.

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Сергей Истомин
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