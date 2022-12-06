ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности с учетом «угроз от России»

Канцлер Шольц: новая стратегия нацбезопасности Германии будет принята с учетом угроз от РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности страны будет принята с учетом «угроз, в первую очередь исходящих от России». Об этом он написал в своей статье для издания Foreign Affairs.

Политик отметил, что к таким угрозам могут относиться «потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара».

«Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это», — подчеркнул политик.

Накануне глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО заключается в том, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием. По мнению министра, после начала российской специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась».

