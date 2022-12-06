ФСБ попросила российский суд заочно арестовать вице-премьера Украины

ФСБ просит суд арестовать заочно вице-премьера Верещук и замглавы МИД Украины Джапарову

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы арестовать заочно вице-премьера и первую замглавы МИД Украины за нарушение территориальной целостности России. Об этом сообщает ТАСС.

В суд поступили ходатайства следователя об избрании меры пресечения Ирине Верещук, занимающей пост вице-премьера и министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, и Эмине Джапаровой — первому заместителю министра иностранных дел Украины. Украинские чиновники объявлены в международный розыск.

Им вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).