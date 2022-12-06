Силовые структуры
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
В Москве суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову
Начало событий в новости ФСБ попросила российский суд заочно арестовать вице-премьера Украины
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста вице-премьеру Украины Ирине Верещук и замглавы МИД Эмине Джапаровой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.
Постановление суда вынесено по ходатайству следователя ФСБ. Украинским чиновникам заочно предъявлено обвинение в нарушении территориальной целостности России.
Мера пресечения избрана на два месяца. Они будут отправлены в СИЗО после задержания или экстрадиции в Россию.
Ранее сообщалось, что Верещук и Джапарова объявлены в розыск.