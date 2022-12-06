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15:21, 6 декабря 2022Силовые структуры

В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники

В Москве суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову
Начало событий в новости ФСБ попросила российский суд заочно арестовать вице-премьера Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста вице-премьеру Украины Ирине Верещук и замглавы МИД Эмине Джапаровой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда вынесено по ходатайству следователя ФСБ. Украинским чиновникам заочно предъявлено обвинение в нарушении территориальной целостности России.

Мера пресечения избрана на два месяца. Они будут отправлены в СИЗО после задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее сообщалось, что Верещук и Джапарова объявлены в розыск.

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Любовь Ширижик
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