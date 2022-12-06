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14:26, 6 декабря 2022Наука и техника

Игры для Xbox подорожают

IGN: Microsoft поднимет цены на игры — включая Forza Motorsport, Redfall и Starfield

Фото: Mike Blake / Reuters

Цены на игры для консолей Xbox поднимут с 2023 года. Об этом сообщает издание IGN.

В разговоре с журналистами медиа представители Microsoft анонсировали удорожание флагманских тайтлов на платформе Xbox. Изменения коснутся нескольких игр, разрабатываемых для консолей Xbox Series — включая Forza Motorsport, Redfall и Starfield.

Судя по сообщению, минимальная стоимость тайтлов достигнет 69,99 долларов или около 4,2 тысяч рублей. «Новая цена отражает содержание, масштаб и техническую сложность этих игр», — подчеркнул представитель компании. В Xbox уточнили, что тайтлы — как и все разработанные для консолей линейки игры — будут доступны для пользователей подписки Game Pass.

Журналисты отметили, что увеличение стоимости игр не вызывает вопросов — ранее глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подчеркивал, что компания не сможет удерживать доступные цены на свою продукцию вечно. «Я действительно думаю, что в какой-то момент нам придется поднять цены на некоторые тайтлы», — подчеркивал Спенсер в октябре.

Авторы медиа отметили, что ранее Sony, Ubisoft и Take-Two Interactive также подняли цены на некоторые игры — с 60 до 70 долларов.

В октябре руководители площадки Steam подняли региональные цены на доступные на площадке игры. В среднем цены в российской версии Steam выросли на 75 процентов.

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Андрей Ставицкий
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