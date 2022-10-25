В российском Steam подняли цены на игры

SteamDB: в Steam повысили цены на игры для России на 75 процентов

Руководители площадки Steam подняли региональные цены на доступные на площадке игры. Об этом сообщают авторы сервиса SteamDB.

Авторы SteamDB, отслеживающие изменения на площадке, обратили внимание на корректировку цен. Компания Valve, которая управляет Steam, изменила внутренний курс доллара к региональным валютам. Повышения цен имеют глобальный характер — изменения коснулись в том числе и России. В среднем цены в российском Steam выросли на 75 процентов.

Так, если ранее оцененная в 0,99 доллара игра была доступна в России за 30 рублей, то после апдейта ее стоимость выросла до 42 рублей. В случае оцененных в 49,99 доллара рост составил 72 процента — с 930 до 1600 рублей. Продаваемые за 59,99 доллара игры были доступны в российском сегменте за 1085 рублей, после изменений — за 1900 рублей. В этом случае цены выросли на 75 процентов.

В заявлении для партнеров Valve уточнила, что изменения имеют рекомендательный характер — разработчики и издатели имеют право сами определять стоимость своих тайтлов. «Мы надеемся, что рекомендации станут полезным источником данных для разработчиков, у которых нет времени или интереса самостоятельно исследовать цены в каждой валюте», — заявили представители Valve.

В апреле в Steam пообещали наладить выплаты для разработчиков игр из России, Белоруссии и с Украины. В марте стало известно, что Steam остановила выплаты для создателей игр из этих стран.