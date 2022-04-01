Steam рассчитается перед разработчикам игр из России, Украины и Белоруссии

В Steam пообещали наладить выплаты для разработчиков игр из России, Украины и Белоруссии

Представители Steam пообещали, что игровая площадка рассчитается перед разработчиками игр из России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Журналисты ссылаются на разработчика игр под ником Stas Shostak, который написал в Twitter, что Valve объяснила партнерам площадки ситуацию с выплатами. «Valve пояснила, что это действительно техническая проблема, и все будет хорошо», — заявил специалист. В сообщении от сотрудников Valve говорится, что из-за текущей ситуации сервис не может отправлять банковские платежи в Россию, Белоруссию и на Украину. Однако в компании пообещали решить проблему.

Судя по сообщению, Valve постарается найти посредника, через которого можно было бы осуществлять платежи в указанные страны. «Любые остатки на счетах будут выплачены, как только они смогут быть отправлены», — объяснили журналистам представители компании. В Valve подчеркнули, что все проблемы будут улажены до даты отправки выплат за апрель.

«Я не уверен насчет апреля. Некоторые мои коллеги просто ждут следующего месяца, некоторые решили открыть счета в иностранных банках, чтобы получить следующий платеж», — рассказал в разговоре с изданием один из разработчиков игр из Украины.

В середине марта стало известно, что Steam остановила выплаты для разработчиков игр из России, Украины и Белоруссии. В письмах для партнеров цифровой площадки говорилось, что начисление средств остановили «из-за текущей обстановки».