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10:57, 6 декабря 2022Культура

Умер пропавший без вести барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур

В возрасте 65 лет умер пропавший без вести барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур

Кадр: 95bFM / YouTube

В возрасте 65 лет умер пропавший без вести новозеландский барабанщик инди-группы The Clean Хэмиш Килгур. Об этом сообщает NME.

По информации издания, артист перестал выходить на связь в конце ноября. В последний раз музыканта видели в торговом центре города Крайстчерч, расположенного на Южном острове Новой Зеландии. Обстоятельства смерти Килгура сейчас выясняют правоохранительные органы.

В 1957 году новозеландский музыкант вместе с братом Дэвидом Килгуром и двумя басистами основал группу The Clean. Коллектив выпустил несколько альбомов, после чего распался через несколько лет. В 1980-х группа воссоединилась.

Последняя пластинка The Clean была выпущена в 2009 году, а через пять лет Килгур презентовал сольный альбом All Of It And Nothing, записанный уже на американском лейбле Ba Da Bing.

Ранее стало известно, что на 72-м году жизни умерла американская актриса и звезда фильмов «Уж кто бы говорил» и «Двое: я и моя тень» Керсти Элли.

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Анастасия Астахова
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